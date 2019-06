CALCIOMERCATO BOLOGNA – Pazza idea in casa Bologna in vista della prossima stagione. La prima mossa è stata molto importante e riguarda la conferma in panchina dell’allenatore Sinisa Mihajlovic, adesso si lavora anche per rinforzare la rosa. Si profila sul mercato una soluzione clamorosa, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ contatti per Takehiro Tomiyasu, difensore giapponese classe ’98 che gioca in Belgio nel Sint-Truiden, è considerato uno dei migliori tre calciatori in Giappone, nella scorsa stagione 40 presenze ed 1 gol. Nel frattempo nella giornata di oggi dovrebbe arrivare anche la firma di Walter Sabatini come responsabile dell’area sport.