Bombe clamorose nella notte per quanto riguarda il calciomercato, sono ore caldissime con tante squadre attivissime con l’obiettivo di rinforzare le rose. Novità molto importanti da ‘Gianluca Di Marzio’ durante lo speciale calciomercato di Sky Sport. L’Atalanta tenta l’attaccante del Bologna Palacio, il calciatore deve prendere una decisione, accettare la Champions League o rimanere in rossoblu, sempre il Bologna su Kouame, 12 milioni più bonus. Il tecnico della Sampdoria Di Francesco ha chiesto per difesa Zapata, l’alternativa è Bani. Il Genoa non sta a guardare e ha messo nel mirino Gonzalo Escalante, calciatore argentino, centrocampista dell’Eibar.