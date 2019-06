Calciomercato Brescia, il presidente Cellino blinda Tonali poi la risposta esilarante su Honda

CALCIOMERCATO BRESCIA – “Offerte per Tonali non ne ho viste. Abbiamo bisogno di calciatori per cui non cediamo. Se arrivasse una offerta folle? I soldi non giocano, servono a pagare i debiti”. Sono le dichiarazioni del presidente del Brescia Massimo Cellino all’uscita dell’assemblea di Lega Serie A, importanti indicazioni su mercato e stadio: “siamo in stallo, anzi siamo nella me… – dice sorridendo ironicamente –. In realta’ dobbiamo cominciare domani mattina e correre. Abbiamo gia’ fatto le prove generali in Sardegna, percio’ se questa volta non mi arrestano, speriamo di finirlo anche per l’inizio del campionato. Domani cominciano i lavori”.

“Se ho pensato a Honda? No, preferisco Ktm”, dice tra il serio e il faceto. “Morosini rimarra’ con noi, ma dovra’ fare meglio. L’abbiamo pagato dei bei soldini, deve farli fruttare meglio. I giocatori che sono a contratto sono tutti confermati, e ne prenderemo qualcuno nuovo”.