Calciomercato Brescia, mezza rivoluzione per la salvezza: con 7 volti nuovi, come cambia l’11 di Corini [FOTO]

Calciomercato Brescia – Una cavalcata importante, un cammino che l’ha vista protagonista sin dall’inizio e la cui promozione, arrivata con qualche giornata d’anticipo, non è mai stata messa in dubbio. Il Brescia è tornato in Serie A, dopo qualche anno, grazie innanzitutto alla sapiente mano di Eugenio Corini in panchina, confermato dal presidente Cellino anche per la prossima stagione.

Il compito della società lombarda è a questo punto quello di iniziare a pensare alla rosa. Partendo dalla situazione legata ai big attualmente in organico. Chi cedere e chi no? Andranno via Martella, Ndoj e Donnarumma, i punti fermi saranno in difesa e i giovani del centrocampo. Questione Tonali. L’impressione è che il giovane talento rimarrà almeno un altro anno con le Rondinelle, per maturare ulteriormente e ‘ammorbidire’ in maniera graduale il salto in massima serie, in cui è all’esordio.

Per quanto concerne le entrate, il nuovo guardiano dei pali sarà Joronen. Interventi consistenti a centrocampo, mentre in attacco si sogna il colpaccio, da affiancare all’inamovibile Torregrossa. In alto la FOTOGALLERY del nuovo undici del Brescia di Eugenio Corini.