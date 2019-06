Calciomercato Brescia, Cellino vuole costruire una squadra importante per Corini: tutti gli obiettivi [FOTO]

1 /15 GUARDA le altre FOTOGALLERY

CALCIOMERCATO BRESCIA – Il Brescia è tornato in Serie A e punta a rimanerci. Per questo il presidente Massimo Cellino è intenzionato ad investire cifre importanti sul mercato. Cambi ai vertici per i lombardi con Andrea Cardinaletti che è diventato il nuovo direttore generale. Molto probabilmente saluterà anche Francesco Marroccu, attuale direttore sportivo. Il candidato alla sostituzione è Massimiliano Mirabelli, ex Milan. Tornando al mercato, Cellino ha dichiarato nei giorni scorso che gran parte dell’ossatura sarà mantenuta, riferendosi in particolar modo a Sandro Tonali, talento di casa Brescia, che ha su di sé le attenzioni di mezza Europa. Il centrocampista, impegnato attualmente con l’Italia Under 21 agli Europei di categoria, potrebbe essere ceduto, restando però in prestito alle Rondinelle.

Inevitabile qualche altra uscita: forte candidato a lasciare il Brescia è Alfredo Donnarumma, super protagonista della promozione, cercato fortemente dal Palermo. I lombardi hanno intenzione di rafforzare tutti i reparti. E’ quasi fatta per il portiere: a difendere i pali del Brescia in Serie A sarà Jesse Joronen, portiere del Copenaghen e specialista nel parare i rigori. Il numero uno finlandese ha anche segnato un gol con un rinvio dalla sua area ai tempi dello Stevenage. Richiesto da Corini qualche elemento di esperienza e qualità in difesa e a centrocampo, mentre sarà in attacco che il Brescia proverà a far sognare i tifosi con un nome importante. In alto la FOTOGALLERY con tutti gli obiettivi del Brescia.