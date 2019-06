Calciomercato Cagliari – Si lavora per il dopo Barella e Joao Pedro, i nomi al vaglio [FOTO]

1 /13 GUARDA le altre FOTOGALLERY

CALCIOMERCATO CAGLIARI – Il mercato del Cagliari decollerà quando si chiuderà la trattativa con l’Inter per Barella, ma intanto i sardi iniziano a guardarsi intorno per il sostituto. Per quanto riguarda il futuro di Nicolò Barella se ne saprà di più dopo l’Europeo Under 21 che il calciatore sta disputando. La sensazione è che si chiuderà sulla base fissa di 35 milioni più un paio di contropartite. Soldi che, una volta entrati nelle casse degli isolani, andranno ad essere reinvestiti per uno o due centrocampisti e un attaccante, vista anche la possibile partenza di Joao Pedro. In alto la FOTOGALLERY con i nomi dei papabili sostituti di Barella e i candidati per il ruolo di attaccante.