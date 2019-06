CALCIOMERCATO CAGLIARI – Il Cagliari programma il futuro. Dopo la salvezza raggiunta in campionato la dirigenza ha deciso di confermare l’allenatore Maran, continua dunque il progetto con l’obiettivo di conquistare una salvezza tranquilla. Nel frattempo la dirigenza è al lavoro anche sul fronte calciomercato, secondo quanto riporta il ‘Corriere dello Sport’ per la fascia Dimarco potrebbe rientrare nell’affare Barella-Inter, attenzioni anche sul calciatore Patric, in uscita dalla Lazio. Ma la prima situazione da risolvere è proprio quella di Barella, il club sardo spera di incassare 50 milioni di euro, oppure 30 ma con contropartite importanti.