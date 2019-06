Calciomercato estero: Favre rinnova col Dortmund, Muller rifiuta maxi offerta dalla Cina

Calciomercato estero – In primo piano Bundesliga e Premier League. Per un tecnico che rinnova ce n’è uno che rischia di andar via. Muller invece non ha alcuna intenzione di spostarsi dall’Europa.

BORUSSIA, RINNOVA TECNICO FAVRE – Lucien Favre ha prolungato il suo contratto con il Borussia Dortmund fino alla fine della stagione 2020-2021. Lo ha comunicato il club tedesco. Il 61enne allenatore svizzero è arrivato la scorsa stagione sulla panchina dei gialloneri, condotti al secondo posto in Bundesliga, alle spalle del Bayern Monaco.

MULLER RIFIUTA LA CINA – Per Thomas Muller non è ancora arrivato il momento di lasciare il Bayern Monaco e il calcio che conta, nemmeno per parecchi soldi. Secondo la “Bild”, il 29enne centrocampista tedesco, ai bavaresi da quando aveva 15 anni, avrebbe rifiutato una maxi-offerta dalla Cina di 25 milioni di euro a stagione.

SIRENE CINESI PER BENITEZ – Il contratto di Rafa Benitez scade a fine mese, sul rinnovo non si hanno novità e chissà allora che il 59enne tecnico spagnolo non decida di cedere alla tentazione cinese. Secondo il “Times”, infatti, il Dalian Yifang gli avrebbe offerto un ricco biennale da 26 milioni di euro complessivi. Si tratta del club di proprietà di Wang Jianlin, che secondo “Forbes” è il quarto uomo più ricco della Cina con un patrimonio da 20 miliardi di euro.