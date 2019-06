CALCIOMERCATO FIORENTINA – La Fiorentina, dopo aver sistemato i vari tasselli (società, allenatore, direttore sportivo) pensa al mercato. Il primo nome fatto da Montella è Lucas Biglia. Avviati i primi contatti con l’agente del centrocampista argentino, Enzo Montepaone. Biglia è affascinato dall’idea di trasferirsi in viola, ma vuole prima capire le idee di Giampaolo e il suo ruolo nel nuovo Milan. Fiorentina che è interessata anche a Farias del Cagliari. Sei mesi molto buoni all’Empoli per il brasiliano, che gli sono valsi le attenzioni di Sassuolo e Sampdoria, oltre ai viola. A breve Farias prenderà una decisione. La Fiorentina intanto cerca di piazzare Dragowski per avere campo libero per Emiliano Viviano. Il portiere, reduce dai 6 mesi alla Spal, è tornato allo Sporting, dove è solo di passaggio. Viviano non ha mai nascosto il suo tifo per la Fiorentina (è nato a Fiesole) e potrebbe tornare in viola dopo l’esperienza del 2012-2013.

