Calciomercato Fiorentina, Iachini: “Bennacer perfetto per i viola”

“Quando siamo arrivati a Empoli la squadra era penultima e Bennacer non giocava. Avevo pero’ visto subito le caratteristiche importanti del ragazzo, un giocatore che mi era stato indicato come trequartista, io l’ho spostato davanti alla difesa perche’ a mio avviso aveva tutte le caratteristiche per interpretare quel ruolo, un play un po’ alla Pirlo. Il ragazzo e’ cresciuto tanto, ha fatto molto bene e ha buona personalita’. Puo’ calcare palcoscenici come quello della Fiorentina perche’ attraverso lavori specifici e’ migliorato anche nella fase di transizione, puo’ avere un buon futuro perche’ ha dinamicita’ e sa coniugare le due fasi”. Sono le dichiarazioni dell’ex tecnico anche di Empoli e Palermo, Beppe Iachini, ospite ai microfoni di ‘Radio Bruno’. “Sensi al Sassuolo era una mezzala offensiva e l’ho spostato davanti alla difesa – ha aggiunto Beppe Iachini -. Ho fatto lo stesso con Bennacer, lavorandoci sopra ha dimostrato grande disponibilita’, sa che puo’ essere il suo ruolo per il futuro e sono convinto che lo sara’. La Fiorentina prendendolo fa un buon investimento”.

Iachini parla anche di Traore. “Un altro ragazzo che non aveva giocato nella gestione precedente, quando sono arrivato ho capito subito che aveva personalita’ e grande capacita’ tecnica. Non ha giocato solo un paio di partite perche’ aveva bisogno di rifiatare avendo 18 anni ed essendo al suo primo vero campionato di serie A. Peccato che la trattativa per il suo approdo alla Fiorentina non sia andata in porto”.