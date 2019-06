CALCIOMERCATO FIORENTINA – Inizia un nuovo progetto in casa Fiorentina dopo l’arrivo di Rocco Commisso, si preannuncia un’estate caldissima sul fronte calciomercato. Prima giornata intensa per i viola che hanno l’obiettivo di rinforzare la rosa da consegnare a Vincenzo Montella, come riporta ‘Gianluca Di Marzio’ durante la trasmissione speciale calciomercato primo sondaggio con la Spal per il terzino Lazzari. La trattativa non è ancora decollata ma Lazzari è un obiettivo della Fiorentina.