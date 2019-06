Calciomercato Fiorentina, summit tra Commisso e la dirigenza viola: Chiesa e non solo…

CALCIOMERCATO FIORENTINA – Primo summit di mercato della nuova Fiorentina targata Rocco Commisso. Il neo-proprietario viola ha ricevuto la visita di Joe Barone, Antognoni, Pradé e Montella al Plaza Hotel Lucchesi, sul Lungarno della Zecca Vecchia. Commisso è arrivato questa mattina da New York con un volo provato e questo sarà solo il primo di una serie di incontri durante la sua permanenza a Firenze. Tra gli argomenti sul tavolo il futuro di Chiesa, i possibili partenti (Veretout e Simeone su tutti) e i nomi in entrata (Benaccer, Kessié, Borja Valero).

Fra gli appuntamenti che attendono Commisso fino alla fine della settimana anche quello che domani pomeriggio, in compagnia del sindaco Dario Nardella, lo vedrà Magnifico Messere della finale del calcio storico in programma in piazza Santa Croce fra i Bianchi di Santo Spirito e i Rossi di Santa Maria Novella.