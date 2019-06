Calciomercato Genoa, si attende Andreazzoli: 5 acquisti per stupire, il nuovo undici [FOTO]

1 /14 GUARDA le altre FOTOGALLERY

CALCIOMERCATO GENOA – Il Genoa pensa già alla prossima stagione. Dopo il rischio retrocessione, scongiurato solo all’ultima giornata, i tifosi non vogliono patire un altro anno e per questo si aspettano grandi colpi. In ballo c’è la possibile cessione della società da parte di Enrico Preziosi che, negli ultimi giorni, si è detto disponibile a vendere in caso di offerte interessanti. Nelle ultime ore si fanno sempre più insistenti le voci di un interessamento del fondo York Capital. Sul fronte direttore sportivo, tornerà Capozucca e bisognerà vedere il destino di Perinetti.

Il primo tassello da sistemare è quello del portiere: Radu ha fatto molto bene ma è di proprietà dell’Inter. Si lavora ad un accordo per tenere l’estremo difensore rumeno almeno un altra stagione. Da sistemare la difesa: Romero è già un giocatore della Juventus che, però, potrebbe lasciarlo a maturare ancora nel Grifone. Il centrocampo e l’attacco sono i reparti che subiranno più variazioni: Lapadula e Sanabria saluteranno il Genoa, difficile trattenere Kouamé. Ecco perché il Genoa si è già mosso, con largo anticipo, su alcuni profili che farebbero al caso di Andreazzoli che, ad ore, sarà annunciato come nuovo allenatore. In particolare, per l’attacco si tenterà un colpo alla Piatek, con un giovane di prospettiva da prendere e valorizzare, sperando nella stessa sorte avuta con il polacco. In alto la FOTOGALLERY con il probabile l’undici del Genoa della prossima stagione.