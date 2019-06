Ore decisive in casa Genoa per l’annuncio del nuovo allenatore: Aurelio Andreazzoli. L’accordo con il tecnico che nell’ultima stagione ha guidato l’Empoli c’è da giorni, mancano gli ultimi dettagli e l’uscita di scena di Prandelli che, con la salvezza, ha ottenuto il rinnovo automatico di un anno ad un milione di euro. Andreazzoli potrebbe portarsi da Empoli un vecchio pallino del Genoa: Rade Krunic. Come riporta la Gazzetta dello Sport, c’è stata un’accelerata nella trattativa per il centrocampista serbo visto l’inserimento di Eintracht Francoforte, Watford e Fenerbache. Giorni decisivi anche sul fronte societario: Preziosi attende una possibile offerta dai rappresentanti del fondo americano che hanno manifestato interesse per rilevare la società rosso-blu.