CALCIOMERCATO GENOA – Genoa scatenato. Dopo l’arrivo di Cristián Zapata, svincolato dopo l’avventura al Milan, è ad un passo la chiusura anche per Antonio Barreca. Secondo quanto riporta Sky Sport 24, l’affare è in dirittura d’arrivo e lunedì potrebbe essere la giornata giusta per le firme. Barreca farà ritorno in Italia dopo soltanto una stagione. Al Monaco, nell’affare che ha portato Meité al Torino e poi in prestito al Newcastle per 6 mesi, Barreca non ha mantenuto le promesse. Ora una nuova avventura aspetta il terzino sinistro classe ’95 che, con la maglia del Genoa, proverà a far rivedere le qualità mostrate ai tempi del Torino.