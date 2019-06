Calciomercato Hellas Verona, tutti i nomi sul taccuino per l’obiettivo salvezza [FOTO]

1 /10 GUARDA le altre FOTOGALLERY

CALCIOMERCATO HELLAS VERONA – Grazie ad una seconda parte importante di stagione l’Hellas Verona è riuscito a conquistare la promozione nel campionato di Serie A, adesso l’obiettivo è quello di confermarsi anche in massima categoria e per questo motivo la dirigenza è al lavoro per rinforzarsi sul mercato. La squadra ha già una base solida considerando la promozione conquistata ma ha bisogno anche di calciatori di categoria ed in grado di fare la differenza, sono tante le trattative avviate dal club e molte anche le voci circolate negli ultimi giorni. Sfoglia la fotogallery in alto per tutti gli obiettivi del Verona per la prossima stagione.