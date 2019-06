Calciomercato Inter – Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a proposito della trattativa per Nicolò Barella. Ecco le sue parole.

“L’Inter è interessata al giocatore come altri club. Ha fatto una proposta sicuramente seria, la stiamo valutando, ma ancora non ci soddisfa. Pronto per la Champions? Vedremo se va in un club che gioca la Champions, ma il giocatore anche in nazionale ha dimostrato di poter ambire ai migliori palcoscenici. Ha fatto cinque anni straordinari al Cagliari, questo potrebbe essere l’anno della sua consacrazione in un club che gioca in Europa. Non credo che il ragazzo abbia un accordo con qualcuno in questo momento così come non ce l’ha il Cagliari“.