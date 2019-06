Calciomercato Inter, no del Manchester United allo scambio Lukaku-Icardi: i Red Devils chiedono solo cash

CALCIOMERCATO INTER – L’Inter continua ad insistere per avere Romelu Lukaku. Proposto il separato in casa Mauro Icardi, ma il Manchester United ha detto no allo scambio. I Red Devils pretendono un pagamento solo cash: 80 milioni e niente contropartite. L’affare, dunque, si complica. Lukaku è una precisa richiesta di Antonio Conte che vuole due attaccanti fisici. L’altro nome, ormai noto, è quello di Edin Dzeko. L’attaccante bosniaco della Roma è una pista molto più semplice da percorrere: a 12 milioni si può chiudere. L’Inter è comunque intenzionata a trattare ad oltranza con il Manchester United, perché il sogno di Conte resta Lukaku.