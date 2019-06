CALCIOMERCATO INTER – L’Inter inizia la campagna di rafforzamento con l’intenzione di costruire una squadra sempre più competitiva per campionato e Champions League, l’obiettivo della squadra nerazzurra è quella di ben figurare anche in Europa. In questo senso la scelta di affidare la panchina ad Antonio Conte rappresenta una certezza assoluta, il tecnico è una garanzia e la dirigenza proverà a costruire una squadra all’altezza. Non solo Dzeko, i nerazzurri sono alla ricerca anche di un altro attaccante e l’Inter sarebbe disposto ad un investimento importante per Pepé, attaccante del Lille. L’Equipe ha scritto di un’offerta di 70 milioni per il calciatore che però per il momento non trova conferma, il nome dell’ivoriano può essere però inserito sul taccuino dell’Inter. Pepè ha fatto la differenza in Ligue 1 e si tratta di una seconda punta che potrebbe alternarsi con Lautaro, da superare la concorrenza di diversi club di Premier League.