Filo diretto Inter-Real Madrid. Il mercato faraonico che avrebbero in mente i blancos, con l’arrivo recente di Jovic, potrebbe lasciare qualcuno ai margini. Tra questi ce ne sarebbero due che potrebbero finire, appunto, ai nerazzurri.

E’ Gianluca Di Marzio a rivelarlo in apertura di “Calciomercato l’originale”. Secondo quanto riferisce il noto giornalista, oggi i dirigenti dell’Inter sono stati nella capitale spagnola per sondare certe situazioni: c’è l’ipotesi di un ritorno di Kovacic, ma il vero sogno è Marco Asensio. I due hanno giocato poco e, come detto, l’arrivo di altri calciatori potrebbe chiudergli definitivamente lo spazio. Si tratta tuttavia, lo specifica il giornalista, di semplici sondaggi, perlomeno adesso. Da capire se il tutto potrà trasformarsi in trattativa concreta.

Inoltre, c’è un nome nuovo per la fascia: quello del centrocampista Valentino Lazaro dell’Herta Berlino. Il calciatore, esterno, è un centrocampista che si incastrerebbe perfettamente con il 3-5-2 di Conte.