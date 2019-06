Calciomercato Inter, la priorità diventa Lukaku: Conte lo vuole in ritiro, in stand-by le altre trattative

CALCIOMERCATO INTER – L’Inter e Antonio Conte hanno una priorità: Romelu Lukaku. Pronta un’offerta da 60 milioni per il belga, in stand-by le trattative per Barella, Dzeko e Lazaro. E’ quanto riporta l’odierna edizione de “La Gazzetta dello Sport”. La differenza tra la richiesta del Manchester United e l’offerta nerazzurra resta marcata: 25 milioni. Marotta e Ausilio stanno provando una strada alternativa, attraverso vari bonus, per accontentare i Red Devils. Segnale evidente che l’obiettivo primario resta Lukaku è il rallentamento nelle trattative per Dzeko (la Roma continua a chiedere 20 milioni, l’Inter offre 12), Barella (richiesta 50, offerta 35) e Lazaro (valutazione 20-25 milioni). In dirittura d’arrivo, invece, l’affare Sensi. Il centrocampista dovrebbe essere ufficializzato tra domani e mercoledì. Operazione chiusa per 5 milioni di prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 30.