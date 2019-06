No votes yet.

E’ l’Equipe a riferire di questa possibilità, spiegando come il brasiliano potrebbe trovare poco spazio con l’arrivo del laterale francese dal Lione. E la Juventus, anche per i buoni rapporti tra il calciatore e Cristiano Ronaldo, potrebbe tornare ad interessarsi.

Calciomercato Juventus – Il suo nome era stato accostato ai bianconeri tanti mesi fa, ma poi la cosa è finita lì. Adesso Marcelo potrebbe tornare di moda in casa Juve. Dalla Francia, infatti, scrivono che il terzino potrebbe andar via qualora dovesse arrivare (come sembra) Mendy .

Calciomercato Juventus, dalla Francia: Marcelo via dal Real, bianconeri attenti

