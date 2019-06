Calciomercato Juventus, l’11 stellare con Sarri: una cessione eccellente (a sorpresa) ed il sostituto, come cambia la squadra con alternative di lusso [FOTO]

1 /23 GUARDA le altre FOTOGALLERY

CALCIOMERCATO JUVENTUS – La Juventus ha scelto il nuovo allenatore, si tratta di Maurizio Sarri, nella serata di ieri il blitz a Londra di Paratici, è stato trovato l’accordo con i Blues per lasciare libero l’ex Napoli, il club bianconero pagherà un indennizzo di 3,5 milioni di euro, cifra inferiore rispetto ai 6 milioni chiesti inizialmente dal club inglese. Una scelta che può essere definita rivoluzionaria quella della Juventus che si affida ad un allenatore completamente diverso rispetto ai profili scelti negli ultimi anni. Non c’è alcun dubbio sulle qualità di un allenatore come Maurizio Sarri, la squadra finalmente inizierà a giocare a calcio e verranno sfruttate le caratteristiche dei calciatori presenti in rosa. Sarri e la dirigenza hanno già parlato di mercato, è stata programmata almeno una cessione eccellente che non dovrebbe Cancelo ma a sorpresa Leonardo Bonucci che per caratteristiche potrebbe trovarsi in difficoltà con Sarri. Addii anche in attacco con i principali indiziati che sono Higuain e Mandzukic, due cessioni in grado di fare respirare le casse del club sia per il cartellino che per l’elevato ingaggio. Pjanic sarà il faro del centrocampo, compito importante anche per Emre Can. In attacco la dirigenza e Sarri hanno intenzione di rilanciare Dybala, idee chiare anche sul calciatore in grado di completare il reparto. Poi il jolly Bernardeschi, in grado di ‘spaccare’ le partite a match in corso ma che può essere considerato anche un titolare da esterno d’attacco o anche da mezzala. L’intenzione è quella di non rivoluzionare la rosa, la Juventus può già contare su un dream team che probabilmente ha bisogno di un solo rinforzo. Sfoglia la fotogallery in alto per scoprire il possibile nuovo 11 della Juve di Sarri con un importante innesto e con alternative di lusso pronte a mettere in difficoltà i titolari.