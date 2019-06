CALCIOMERCATO JUVENTUS – I bianconeri sono alla ricerca di profili giovani da inserire in organico già dalla prossima stagione o da acquistare e girare in prestito. In quest’ottica vanno visti gli interessamenti per Demiral del Sassuolo e Traoré dell’Empoli. Il difensore turco, classe ’98, si può definire praticamente un nuovo acquisto della Juventus. Il centrale è stato visionato direttamente da Fabio Paratici in Turchia-Francia, partita vinta a sorpresa 2-0 dalla Nazionale guidata da Şenol Güneş, in cui ha fatto un’ottima figura. Quindici milione e un contratto di 5 anni pronto a per Demiral. Occhi della Juventus anche su Hamed Traoré, centrocampista classe 2000 dell’Empoli, che i bianconeri sarebbero pronti a prelevare dai toscani per una cifra intorno ai 12 milioni per poi girarlo in prestito proprio al Sassuolo.