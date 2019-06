CALCIOMERCATO JUVENTUS – Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha lanciato una bomba: Chiesa ha l’accordo totale con la Juventus. La notizia in apertura di “Calciomercato – L’originale“, programma di Sky della seconda serata. Di Marzio ha spiegato che si tratta di un accordo solo tra Chiesa e la Juventus, mentre si dovrà attendere l’insediamento della nuova proprietà della Fiorentina per capire se la società viola aprirà ad una cessione. L’accordo sarebbe stato raggiunto per 5 anni a 5 milioni netti a stagione, 10 lordi. Bruciata dunque la concorrenza dell’Inter. Intanto, sempre Di Marzio lancia un’altra notizia sulla Juventus: accordo raggiunto per il rinnovo del centrocampista uruguayano Rodrigo Bentancur fino al 2024.