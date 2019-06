CALCIOMERCATO JUVENTUS – “Gli acquisti alla Juve li fa Houdini. Magia pura“, si legge in un tweet da parte del portiere Casillas che ha infiammato i tifosi della Juventus nelle ultime ore, un indizio sul mercato portato avanti dalla Juventus che rischia di ribaltare le ultime convinzioni. de Ligt? Rabiot? No Isco. Sono arrivate tante spiegazioni al tweet di Casillas ma la più convincente arriva dalla Spagna. “Magia” è il soprannome dato da Casillas, assieme a Sergio Ramos ad Isco durante l’avventura al Real Madrid. Non si preannuncia una trattativa facile per le richiesta di Real Madrid e dello stesso calciatore per quanto riguarda l’ingaggio. Ma la bomba è stata sganciata, la Juve su Isco?