E c’è anche un elogio alla Juventus , indiretto. L’ex capitano della Spagna fa i complimenti ai bianconeri su Twitter, esaltandoli per come gestiscono il mercato. “Gli acquisti alla Juve li fa Houdini. Magia pura“, si legge. Cosa c’è dietro questa dichiarazione? E’ legata al possibile arrivo di De Ligt? Presto potrebbe uscire fuori la verità. Di seguito, il tweet.

Per anni avversario della Juve con il suo Real Madrid. Adesso, dopo l’esperienza al Porto e la grave paura dell’infarto in allenamento, Iker Casillas si sta piano piano riprendendo.

Calciomercato Juventus, Casillas fa sognare i tifosi bianconeri: “Gli acquisti li fa Houdini” [FOTO]

