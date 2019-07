Calciomercato Juventus, spuntano le cifre dell’ingaggio di Rabiot: super commissione alla mamma agente

Rabiot alla Juventus, è tutto fatto. Come riportato da Sky Sport, il calciatore sarà a Torino domani per le visite mediche. Decisivo per l’accordo è stato il blitz di Paratici di venerdì sera a Parigi. Spuntano le cifre del contratto: 7 milioni di euro a stagione per 4 anni. Rabiot arriverà a parametro zero, ecco perché (come sempre in questi casi), ci sarà da pagare una commissione all’agente del calciatore, che in questo caso è la mamma di Rabiot, Veronique. La cifra, secondo i media francesi, è di 10 milioni di euro.

