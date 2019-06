Calciomercato Juventus – In bianconero è diventato campione, tornando poi nella città in cui è cresciuto, quel Manchester United che ha sborsato 100 milioni per acquistarlo dopo averlo perso anni prima a zero.

Ma il percorso di Paul Pogba, quasi come un boomerang, potrebbe prendere nuovamente la strada di Torino. La Juventus pensa ad un clamoroso ritorno. E’ questa la bomba lanciata da Gianluca Di Marzio in apertura di “Calciomercato – L’originale“, il consueto programma di Sky che da oggi accompagnerà tifosi ed appassionati di calcio in seconda serata. A detta del noto giornalista, lo United non vorrà di certo svenderlo dopo averlo pagato profumatamente, anzi probabilmente non si andrà sotto gli stessi 100 milioni. A cui la Juve potrà far fronte con una contropartita, in questo caso da capire. Di Marzio fa i nomi di Dybala o Douglas Costa, ad esempio, specificando però appunto come sia tutto da valutare.

La certezza però è un’altra. La Juve è su Pogba, è tornata su Pogba, e ha fatto sapere di esserci anche lei per la corsa al calciatore. In attesa di capire chi sarà il prossimo allenatore bianconero, potrebbe essere questo il colpaccio dell’estate.