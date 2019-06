CALCIOMERCATO JUVENTUS – Secondo il tabloid britannico ‘Daily Mail‘, il Manchester United sarebbe pronto a raddoppiare l’ingaggio a Paul Pogba pur di trattenerlo in squadra. Il francese passerebbe dagli attuali 16,8 milioni a stagione a quella esorbitante di 29. Pogba è un elemento fondamentale per i Red Devils non solo in campo ma anche come immagine: dal suo arrivo in Inghilterra il Manchester United ha guadagnato, solo grazie a lui, 100 milioni di euro. Trattare con il club inglese non sarà affatto semplice per Juventus e Real Madrid, visto che il Manchester chiede almeno 130 milioni.