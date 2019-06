CALCIOMERCATO JUVENTUS – Sono ore caldissime in casa Juventus, in particolar modo a tenere banco è la questione panchina, nuovo incontro con il Chelsea per sbloccare la situazione legata al tecnico Maurizio Sarri. Prime mosse di mercato, secondo l’edizione di speciale calciomercato su Sky Sport missione in Francia di Paratici, incontro con il Lione per il centrocampista Ndombele, occhi anche sul giovane Amin Gouiri, in particolar modo l’intenzione è chiudere per il primo ma la valutazione è alta. Poi Paratici si è spostato in Inghilterra, incontro con lo United, due i nomi al centro delle trattative: Pogba e Cancelo.