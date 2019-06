Calciomercato Juventus, il punto tra entrate e uscite. Nel frattempo Sarri incontra CR7

Calciomercato Juventus – Dopo l’annuncio e la presentazione ufficiale, l’incontro con la stella della squadra. Il nuovo allenatore della Juventus Maurizio Sarri ha incontrato Cristiano Ronaldo, in Costa Azzurra. Come riportato da alcuni media, il campione portoghese, attualmente in vacanza sul suo yacht a Villefranche, si è confrontato con il neo tecnico bianconero accompagnato da Fabio Paratici: una riunione conoscitiva in cui l’allenatore ex Napoli ha espresso le sue opinioni sul gioco che intende dare alla Juventus e di cui Cristiano Ronaldo sarà il perno offensivo.

Capitolo mercato. Tra i sogni De Ligt e Pogba, passi avanti per Rabiot. Mentre sembrano in uscita Mandzukic, Khedira e Matuidi.