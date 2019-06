Calciomercato Juventus, Rabiot conferma: “parlo con i bianconeri”

CALCIOMERCATO JUVENTUS – La Juventus è letteralmente scatenata nelle ultime ore tra panchina e calciomercato, nella serata di ieri è stato trovato l’accordo con il Chelsea per il tecnico Sarri. Per il centrocampo è corsa ad un calciatore di grande spessore, i nomi sono quelli di Pogba e Milinkovic ma è in corsa c’è anche Rabiot come conferma lo stesso calciatore intercettato da ‘Il Corriere dello Sport’: “Sì, l’Italia mi piace tanto – ha confermato il centrocampista – stare qui è meraviglioso, ti riposi e ti rigeneri. Mi aspetta una stagione impegnativa. La Juve mi ha cercato e ci siamo parlati, ma non possiamo dire nulla. Ancora non so dove andrò. È un grande club dove ogni bravo calciatore vorrebbe giocare. Il Manchester United? Vale lo stesso discorso. Devo decidere, per adesso sono in vacanza. A breve saprete”.