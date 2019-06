CALCIOMERCATO LAZIO – Luis Alberto si è confidato ad ‘Abc de Sevilla‘, il quotidiano locale della città spagnola, parlando soprattutto di mercato e di un suo possibile addio, nonostante un contratto con i biancocelesti fino al 2022: “Cosa gli dico? Che voglio tornare a giocare a Siviglia? Chiunque mi conosca sa che è così”. “L’affetto della gente mi ha sorpreso, ma devo molto anche alla Lazio per tutto quello che ha fatto per me e per la mia famiglia -continua il numero 10 dei laziali-. Il Siviglia non mi ha chiamato, ma qualcosa so che c’è, ci sono contatti con il mio agente“. “L’unico che mi ha chiamato è Simone Inzaghi, il mio allenatore. Mi ha detto che sono importante per il suo progetto, che vuole che io continui. Con lui abbiamo una relazione che va oltre il calcio. Immagino che continuerò a parlare in ritiro”.

Luis Alberto si leva qualche sassolino dalla scarpa su Lotito che, in un’intervista a ‘La Gazzetta dello sport’, aveva dichiarato che ci sono tanti giocatori: “Ci sono cose che non capisco. Mi dà fastidio. Non va bene perché alla fine abbiamo vinto due titoli. Non ho parlato, non volevo fare interviste. Sembrava che due giorni fa fossi incedibile, ora no, ma vedremo cosa succede“ ha concluso Luis Alberto.