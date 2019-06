Calciomercato Lazio – I biancocelesti, dopo aver prolungato il contratto di Inzaghi, si trovano a dover far fronte alla situazione Tare, con i corteggiamenti del Milan. Nel frattempo, gli aquilotti si muovono sul mercato. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta, un nome importante è stato accostato per l’attacco: l’esterno offensivo André Schurrle, campione del mondo con la Germania nel 2014. Ma, paradossalmente, è stato proprio da lì che è iniziato il suo declino, motivo per cui è in cerca di rilancio.

“Nel 2014 – si legge sulla rosea – Schürrle veniva considerato uno dei giocatori tedeschi più promettenti. La doppietta rifilata al Brasile nella semifinale del mondiale e l’assist per l’amico Götze in finale sembravano poterlo consacrare. In realtà da allora il rendimento di André ha lasciato a desiderare. Perfino con Tuchel, che lo aveva lanciato al Mainz e che lo ha voluto fortemente al Borussia, ha deluso. Quest’anno, con il Fulham, le cose non erano nemmeno cominciate male: nelle prime 13 di campionato aveva segnato 5 gol, poi però ha chiuso la sua esperienza con 24 presenze e 6 reti. La Lazio la scorsa estate aveva pensato a lui, ma doveva ancora piazzare Felipe Anderson. Ora che serve un attaccante esterno il suo CV viene nuovamente valutato da Tare“.