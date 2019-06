No votes yet.

Non sarà rivoluzione, sì, ma in difesa più di uno potrebbe partire, e serve quindi qualche sostituto. Così il Corriere dello Sport odierno fa il nome di Vavro , gigante danese che nella sua nazionale gioca al fianco di Skriniar. Tra l’altro, per caratteristiche, viene paragonato proprio al calciatore dell’Inter: bravo nel gioco aereo (193 cm d’altezza) e nell’anticipo. Potrebbe essere il sostituto del partente Wallace.

Calciomercato Lazio – Ripartire, senza rivoluzioni. E’ nel dna della società biancoceleste programmare senza fare passi eccessivamente lunghi o frenetici. E anche in questa stagione sarà così, dopo la conferma di Simone Inzaghi in panchina.

Calciomercato Lazio, occhi puntati sulla difesa: il nome nuovo è Vavro

