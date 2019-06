Calciomercato Lazio, priorità alle fasce: tre i nomi, la situazione

Calciomercato Lazio – Vittoria della Coppa Italia e qualificazione in Europa League per la Lazio, che ha interrotto l’egemonia juventina nella competizione nazionale battendo in finale l’Atalanta. L’obiettivo adesso, più vicino rispetto alle scorse settimane, è il rinnovo con Simone Inzaghi, corteggiato in passato dalla Juventus e poi dal Milan.

Risolto il nodo panchina, per i biancocelesti si inizierà a pensare alla rosa. Come riferisce il Corriere dello Sport, la priorità è sulle fasce, per trovare delle alternative a Lulic e Marusic o dei sostituti a Romulo, il cui rinnovo è tornato in bilico. Allo stesso tempo, si cercherà di “svecchiare”, andando a prendere calciatori non di età avanzata e possibilmente da valorizzare. I nomi proposti dal quotidiano romano sono quelli di Fares, Ansaldi e Joao Pedro. Per il primo bisogna capire le intenzioni della Spal, che sulle fasce potrebbe decidere di sacrificare soltanto Lazzari. Ma Fares ha le caratteristiche, fisiche e tecniche, per interpretare al meglio il ruolo nel modo di giocare di Inzaghi. Per quanto riguarda l’esterno del Torino, difficile che si possa puntare con insistenza non fosse altro per l’età del calciatore. Anche se al tecnico biancoceleste piace e non ha mai fatto mistero di nasconderlo. Per quanto riguarda il centrocampista del Cagliari, questi potrebbe rappresentare una valida alternativa a Correa anche nella logica di 4-3-3 in caso di variazione modulo.