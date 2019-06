Calciomercato, le notizie di oggi – Milan tra Kessié e Theo Hernandez, le mosse di Genoa e Sampdoria

MILAN TRA KESSIE’ E THEO HERNANDEZ – Marco Giampaolo da pochi giorni ufficialmente nuovo allenatore del Milan ha le idee chiare sui giocatori che rientrano o meno nei suoi piani: Kessié sembra pronto a fare le valigie. Oltre alle sirene inglesi su di lui, spunta un’altra idea: uno scambio con la Fiorentina con Jordan Veretout. Nel frattempo El Chiringuito, televisione spagnola, ha svelato un incontro a Ibiza tra Paolo Maldini e Theo Hernández, terzino sinistro del Real Madrid, attraverso la pubblicazione di una foto esclusiva. Theo Hernández ha giocato l’ultima stagione in prestito alla Real Sociedad, facendo molto bene: 1 gol e due assist.

CALCIOMERCATO GENOA – Rossoblu scatenati in questi ultimi giorni e capaci di chiudere diverse operazioni in attesa di ufficialità. Si aspetta infatti l’annuncio per Antonio Barreca (i dirigenti liguri si incontreranno domani con il Monaco per l’acquisto a titolo definitivo) e per Cristian Zapata, svincolato dal Milano e che firmerà un biennale. Nel frattempo, il Genoa guarda ancora in Argentina dopo l’operazione con il Lanus per l’attaccante di 18 anni Pedro De La Vega, che dovrebbe arrivare per 10 milioni di euro in un affare in sinergia con l’Inter. Si registra infatti un’offerta di 5 milioni di euro al Belgrano per il difensore Bruno Amione, che ha soltanto 17 anni e quindi, teoricamente, potrebbe essere obbligato a rimanere in patria fino al compimento della maggiore età. (L’ARTICOLO COMPLETO)

CALCIOMERCATO SAMPDORIA – Fatto l’allenatore, si comincia a costruire la squadra. Inizia a prendere forma la Sampdoria, che dopo aver annunciato ufficialmente l’ingaggio di Di Francesco può pensare al mercato. Ben chiara la situazione legata al giovane difensore Joachim Andersen, che ha già annunciato il suo addio. Su di lui si è scatenata una vera e propria asta, ma la richiesta di Ferrero è la solita: 35 milioni di euro. Cifra a cui, tra tutte le pretendenti (Tottenham, Arsenal, Milan, Roma e Lione), solo gli Spurs sembrano essersi avvicinati. Capitolo entrate. L’obiettivo è regalare al tecnico Di Francesco un suo pupillo, di cui già si parla da un po’: Domenico Berardi. La Sampdoria potrebbe mettere sul piatto della bilancia il cartellino di Gianluca Caprari, valutato 18 milioni, più altri 12 milioni. (L’ARTICOLO COMPLETO)