CALCIOMERCATO LECCE – Doppio salto di categoria in casa Lecce che è passato in due anni dalla Serie C alla Serie A, merito anche e soprattutto dell’allenatore Liverani che ha dimostrato grandi qualità. Adesso l’intenzione della dirigenza è quella di costruire una squadra sempre più competitiva per mantenere la categoria, la dirigenza è letteralmente scatenata con tanti nomi nel mirino del club giallorosso. Importante notizia delle ultime ore, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ sono stati avviati i primi contatti con Ignazio Abate, pronto a cambiare maglia dopo una vita al Milan. I contatti sono in corso, risposta a breve ed Abate potrebbe essere un primo rinforzo importante per Liverani.