CALCIOMERCATO LECCE – E’ un Lecce scatenato quello che si prepara ad affacciarsi al prossimo campionato di Serie A, la dirigenza è attivissima sul fronte calciomercato con l’obiettivo di costruire una squadra all’altezza e raggiungere una salvezza tranquilla. Nome importante per l’attacco nelle ultime ore, Burak Yilmaz, classe 1985, è finito sul taccuino di Mauro Meluso che sta provando a portare l’attaccante esperto alla corte di Liverani, la trattativa è iniziata già da alcuni giorni e potrebbe trovare esito positivo a breve. Il calciatore ha già dato l’ok al trasferimento mentre manca ancora qualcosa per chiudere con il Besiktas ma c’è grande fiducia in casa Lecce. Si avvicina un calciatore in grado di fare la differenza.