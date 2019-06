CALCIOMERCATO LECCE – Impresa del Lecce che nell’ultimo campionato di Serie B ha ottenuto la promozione in massima serie, una scalata iniziata dalla Serie C, merito del tecnico Liverani che si conferma un allenatore in rampa di lancio. Le differenze con la Serie A saranno evidenti, per questo motivo la dirigenza dovrebbe pensare di intervenire massicciamente sul mercato, le prime mosse sono state fatte. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ nome d’esperienza per la difesa, si tratta di Silvestre dell’Empoli mentre il Lecce guarda con interesse anche a Tutino e Palmiero (classe ’96 entrambi), giovani talenti di proprietà del Napoli nell’ultima stagione in prestito al Cosenza.