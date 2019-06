CALCIOMERCATO LECCE – Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb il Lecce potrebbe chiudere per un attaccante. Il ds Meluso è volato in Slovenia per arrivare a Zahovic , punta del Maribor. Classe ’95, nazionale sloveno, Zahovic ha segnato 36 gol nelle ultime due stagioni in patria. L’attaccante vanta anche due gol in Champions League e 1 in Europa League con il Maribor. Il Lecce è pronto ad offrire fino a 3 milioni per assicurarsi il bomber. Zahovic, portoghese di nascita e figlio d’arte (suo padre Zlatko ex attaccante di Porto, l’Olympiakos, Valencia e Benfica), è una punta veloce, tecnica e con un innato senso del gol.

article

10322358

CalcioWeb

Calciomercato Lecce, vicinissimo il colpo Zahovic per l’attacco: Meluso in Slovenia per chiudere

CALCIOMERCATO LECCE – Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb il Lecce potrebbe chiudere per un attaccante. Il ds Meluso è volato in Slovenia per arrivare a Zahovic, punta del Maribor. Classe ’95, nazionale sloveno, Zahovic ha segnato 36 gol nelle ultime due stagioni in patria. L’attaccante vanta anche due gol in Champions League e 1 in

https://www.calcioweb.eu/2019/06/calciomercato-lecce-vicinissimo-zahovic/10322358/

https://www.calcioweb.eu/wp-content/uploads/2019/04/LP_9635637.jpg

Calciomercato Lecce

Calciomercato