“James Rodriguez? Secondo me andrà alla Juventus. E’ molto vicino a Cristiano Ronaldo e mi ha detto che è in contatto con lui e che CR7 lo vuole a Torino”. Sono le importanti dichiarazioni di Lothar Matthäus parla dell’attaccante colombiano finito nel mirino di diversi club del campionato di Serie A. Nel corso di una intervista ad ‘AS’, l’ex centrocampista di Bayern Monaco e Inter ha dato importanti indicazioni. “Ci siamo ritrovati durante i festeggiamenti per la vittoria della Bundesliga del Bayern Monaco. Eravamo seduti a un tavolo e abbiamo parlato di tutto, anche di Colombia e di storia del calcio”. Secondo Matthaus “James potrebbe servire il pallone a Ronaldo in modo sempre brillante. Secondo me insieme possono fare grandi cose”.