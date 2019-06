Borja Mayoral è uno degli obiettivi di Maldini, questo è emerso dal viaggio dell’ex capitano rossonero a Madrid. Ma il giovane attaccante, come riporta AS, ha parlato del suo futuro direttamente dal ritiro della Spagna Under 21, con cui sta giocando l’Europeo di categoria. Ecco le sue parole.

“Sono aperto a tutti i tipi di club, ho già avuto una esperienza della Germania (al Wolfsburg) e mi è piaciuto. Sì è vero, mi piace molto la Spagna e preferirei restare,, conosco la Liga e la lingua“.