Calciomercato Milan, Donnarumma può partire: il sostituto è già in casa

CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan non è riuscito a conquistare la qualificazione alla prossima Champions League, sono da escludere dunque grossi interventi sia per quanto riguarda l’allenatore che per i calciatori. Per il ruolo di tecnico il nome nettamente in vantaggio sugli altri è quello di Giampaolo della Sampdoria mentre sul fronte calciatori sono previsti degli acquisti ma solo dopo la cessione di un big e tutti gli indizi portano a Donnarumma. Il giovane portiere rossonero è finito nel mirino di due club all’estero, stiamo parlando di Manchester United e Psg, la valutazione oscilla tra i 50 milioni ed i 60 milioni euro, bottino da spendere per gli altri reparti. In porta l’intenzione è quella di puntare su Reina, portiere ex Napoli di sicuro affidamento con il giovane Plizzari alternativa con la possibilità di crescere alle spalle di un estremo difensore di grande esperienza.