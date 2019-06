La coppia Maldini-Boban è già al lavoro seppur non siano ancora state ufficializzate le rispettive cariche. Dopo l’arrivo a sorpresa di Krunic (8 milioni e 4 anni di contratto), si punta un altro centrocampista: Stefano Sensi. La partenza di Bakayoko e il tentativo di piazzare Biglia, considerato troppo “vecchio” e costoso dal club, obbligano il Milan ad investire su giovani a centrocampo. Non avendo la possibilità di spendere tanto, i rossoneri proveranno ad acquistare talenti da valorizzare nella prossima stagione.

In quest’ottica rientra proprio Sensi, giocatore stimato dai vertici rosso-neri. Il Sassuolo spara alto: 25 milioni, ma il Milan punta ad inserire alcune contropartite gradite ai nero-verdi. Tra questi, sicuramente c’è Patrick Cutrone. L’attaccante cerca spazio e bisognerà aspettare l’arrivo di Giampaolo per vedere se l’allenatore di Bellinzona punterà o meno su Cutrone che a quel punto potrebbe essere inserito in altre trattative come quella, difficilissima, con il Cagliari per Barella. Altri giocatori che piacciono al Sassuolo sono Plizzari e Calabria ma anche qui bisognerà attendere il beneplacito di Giampaolo, magari in prestito visto che il Milan punta forte sui due calciatori per il futuro.