Calciomercato Milan, Giampaolo progetta la nuova squadra: tra registi e attaccanti [DETTAGLI]

CALCIOMERCATO MILAN – In vacanza in Abruzzo, Marco Giampaolo progetta il nuovo Milan. Dai calciatori che non rientrano nel nuovo corso a quelli da rigenerare fino ai nuovi arrivi. Se Gattuso puntava sul cuore e sull’anima dei giocatori, sul dare tutto per la maglia, Giampaolo punta all’estetica, il risultato attraverso il bel gioco. Per fare questo, il tecnico di Bellinzona chiede innesti di qualità soprattutto a centrocampo. Ma, iniziando da dietro, i terzini avranno un ruolo fondamentale. E’ di ieri la notizia dell’incontro tra Maldini e Theo Hernández, con il terzino di proprietà del Real Madrid che potrebbe essere il rinforzo giusto per la fascia sinistra. Il modulo di riferimento sarà il 4-3-1-2, un marchio di fabbrica di Giampaolo.

Occhio al rilancio di Biglia da regista. Poi ci sono gli esperimenti Suso da trequartista e un ruolo da inventare a Calhanoglu e Paquetà. Chi sembra tagliato fuori dal progetto Giampaolo è Franck Kessié; per l’ivoriano si profila un futuro alla Fiorentina con Veretout a fare il percorso inverso. Ci sono poi i rientri di Bonaventura, dopo il lunghissimo infortunio, e quello di André Silva, dopo il prestito al Siviglia. I due potrebbero essere parte integrante del nuovo Milan.

Le idee di Giampaolo per il mercato in entrata portano sempre a Lucas Torreira e Dennis Praet. Il primo resterà, molto probabilmente, un sogno. Sul secondo si può ragionare, vista l’incombenza di vendere per la Sampdoria. Occhio, infine, ad Andersen, Kabak e Schick. Il difensore danese è un altro pupillo di Giampaolo; il centrale turco può arrivare per i 15 milioni della clausola; l’attaccante ceco è un’idea concreta in caso di partenza di Cutrone, non più incedibile. Insomma, il Milan prende forma, tra partenze, arrivi e rinascite. Il tutto diretto da un maestro come Giampaolo.