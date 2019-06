Dopo l’addio di qualche giorno fa di Gattuso e Leonardo, per il Milan è tempo di ripartire da zero. Prima la panchina, poi gli aggiustamenti sulla rosa. Da scegliere ancora, quindi, chi sarà il nuovo allenatore, che in un certo senso potrebbe condizionare la scelta di alcuni calciatori.

A tal proposito, per il Corriere dello Sport c’è un’interessante idea per il centrocampo rossonero qualora dovesse essere Marco Giampaolo il nuovo tecnico, in questo momento in pole. Un calciatore che l’ex trainer della Sampdoria ha valorizzato in blucerchiato: Dennis Praet. Arrivato a Genova da trequartista, è stato spostato prima a mezzala e poi a play basso davanti alla difesa, diventando un punto fermo della squadra ligure. Al Milan, nel 4-3-1-2 di Giampaolo, avrebbe già il suo posto fisso.