CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan ha intenzioni importanti in vista della prossima stagione nonostante la mancata qualificazione alla Champions League, il club rossonero sta lavorando per rinforzare la rosa per la prossima stagione. Ancora non è stato ufficializzato il nuovo allenatore ma tutti gli indizi portano a Giampaolo, nelle ultime ore secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’ inserimento per il centrocampista del Cagliari Barella. La trattativa con l’Inter è ai titoli di coda ma i rossoneri tentano la clamorosa beffa. Con i nerazzurri si sta lavorando per un accordo da 30 milioni di euro più contropartite per 20 milioni mentre il Milan potrebbe mettere sul piatto 40 milioni di euro di cash, adesso tutto è nelle mani del club sardo che ovviamente gioca al rialzo. L’Inter continua ad essere in pole ma va registrato l’inserimento del Milan.