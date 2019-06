No votes yet.

“E’ andata bene” ha detto ai microfoni di Sky di ritorno dal viaggio. “Arrivano buone notizie per Giampaolo? Sempre buone notizie. Ottimismo per questo nuovo Milan? Sempre, sì“.

Poche parole, ma che sembrano dare impressioni positive. Paolo Maldini è tornato dal viaggio a Madrid, in cui ha discusso coi blancos soprattutto di Dani Ceballos , in uscita dalla società spagnola.

Calciomercato Milan, Maldini torna da Madrid: le sue parole sulla 'missione' spagnola

